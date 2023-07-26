CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu paralel CHP'nin ifşa olması ile sarsılırken bir yandan da Tanju Özcan meselesi gündeme geldi.

TANJU ÖZCAN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."

ÖZCAN, CHP YDK'NİN İHRAÇ KARARINI YARGIYA TAŞIYACAK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Kübra Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) verdiği ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi. Tanju Özcan'ın dosyasının görüşüldüğü CHP YDK'nin ardından açıklama yapan Kübra Özcan, kurula sözlü savunmada bulunduğunu söyledi. Sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirten Özcan, "Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Kübra Özcan, YDK'nin "kesin çıkarma cezası" kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

CHP'Yİ TOPA TUTTU

İhraç kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.





SOROSÇULARA, FETÖ'CÜLERE, 10 ARALIKÇILARA TESLİM OLAN CHP

Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Özcan, "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim. Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…" dedi.

BİR GÜN HERKES ERDOĞANCI OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemi ve öncesinde sıkça tekrarladığı argümanlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özcan'ın bu sözleri siyaset kulislerinde "Bir gün herkes Erdoğancı olacak" yorumlarına neden oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den uzaklaştırılan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirirlerinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜDÜ

Kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.

SES KASETİNİ PATLATTI

Eleştirilerini sosyal medya hesabından da sürdüren Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.

"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"

"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydına Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.

"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"

Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.