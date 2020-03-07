Son dakika: Eyüpsultan’da iki gecekondu alev alev yandı 07.03.2020 06:44

Son dakika haberi... Eyüpsultan’da iki tane gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan gecekondular itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.