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SON DAKİKA! Erzurum'da cami inşaatında çökme! 3 işçi yaralandı

SON DAKİKA! Erzurum'da cami inşaatında çökme! 3 işçi yaralandı
07.07.2021 15:28
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Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı devam eden bir cami inşaatında çökme yaşandı. Kaza nedeniyle inşaatta çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı süren cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan cami inşaatının büyük kubbesine beton dökülmesi sırasında kalıp içine yerleştirilen tahtalar çöktü. Bu sırada işçilerden Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43), Okan Bazo (36) inşaatın içerisine düşerek yaralandı.

İtfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve vatandaşların yardımıyla düştükleri yerden çıkarılan işçiler, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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