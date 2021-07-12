Son Dakika! Ermeni kilisesindeki saygısızlığa 3 gözaltı

İstanbul Kadıköy'de “içkime dokunma eylemi” adı altında yapılan partiler Kadıköylüleri isyan ettirdi. Sabahlara kadar sokak aralarındaki içkili partilerden uyku uyuyamayan Kadıköylüler, alkol ve müziğe bir sınır getirilmesi çağrısı yapmaya başladılar. Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkan 3 kişilik bir grup kilisenin üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynadı. Tepki çeken görüntüler sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.