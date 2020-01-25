Son dakika: Elazığ ve Malatya'da bir deprem daha! Canlı yayında deprem anı 25.01.2020 20:06

Elazığ'dan sonra Malatya'ya geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, öğretmenevindeyken Elazığ'da meydana gelen 5,1'lik deprem Malatya'da da hissedildi. O anlarda Malatya Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde canlı yayında olan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğur, deprem anını böyle kaydetti.

