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Son dakika: Elazığ ve Malatya'da bir deprem daha! Canlı yayında deprem anı

Son dakika: Elazığ ve Malatya'da bir deprem daha! Canlı yayında deprem anı

25.01.2020 20:06

Elazığ'dan sonra Malatya'ya geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, öğretmenevindeyken Elazığ'da meydana gelen 5,1'lik deprem Malatya'da da hissedildi. O anlarda Malatya Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde canlı yayında olan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğur, deprem anını böyle kaydetti.


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