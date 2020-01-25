Son dakika: Elazığ ve Malatya'da bir deprem daha! Canlı yayında deprem anı

Elazığ'dan sonra Malatya'ya geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, öğretmenevindeyken Elazığ'da meydana gelen 5,1'lik deprem Malatya'da da hissedildi. O anlarda Malatya Doğanyol Tanrıverdi Öğretmenevi'nde canlı yayında olan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğur, deprem anını böyle kaydetti.
Son dakika: Elazığ ve Malatya'da bir deprem daha! Canlı yayında deprem anı25.01.2020 20:06
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