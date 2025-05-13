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Dilenci değil, adeta banka! Çorum’da dilencinin üzerinden adeta servet çıktı!
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Dilenci değil, adeta banka! Çorum'da dilencinin üzerinden adeta servet çıktı!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 17:29:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 17:29:33

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alparslan Türkeş Caddesi'nde dilenirken suçüstü yakalanan 37 yaşındaki C.G.'nin üzerinden tam 50 bin 145 TL nakit para çıktı. Çevre il ve ilçelerde de dilencilik yaptığı belirlenen şahıs, zabıta karakoluna götürülerek işlem yapıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 50 bin 145 TL para çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre il ve ilçelerde de dilencilik yaptığı tespit edilen C.G.'yi (37) Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde dilenirken suçüstü yakaladı. Zabıta ekiplerinin yaptığı üst aramasında C.G.'nin üzerinden çıkan 50 bin 145 TL nakit para çıktı. Zabıta personeli tarafından sayılarak tutanak altına alınan para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işlemi için Belediye Encümenine havale edildi.

Şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında bin 406 TL para cezası kesildi.

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