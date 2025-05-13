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Bayrampaşa’da boşandığı eşinin üzerine araba süren eski koca tutuklandı!
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Bayrampaşa'da boşandığı eşinin üzerine araba süren eski koca tutuklandı!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:49:43 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 17:06:04

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesinde eski koca dehşeti anbean kameraya yansıdı. Eşinden boşanan C.N., tartıştığı eski eşinin üstüne araba sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yaralanırken, şüpheli C.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bayrampaşa'da eşinden boşanan C.N., tartıştığı eski eşinin üstüne araba sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yaralanırken, şüpheli C.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Mayıs Pazar günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi M.K.'den boşanan C.N., arabasını sokakta gördüğü eski eşi M.K.'nın üstüne sürdü. Arabayla kaldırıma çıkarak eski eşinin üzerine sürdüğü aracın kendisine çarpmasıyla M.K., sırt üstü yere düşerek yaralandı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulans ile hastaneye götürdü.

Eski koca cezaevine gönderildi
Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.N.,'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.N., ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde C.N.'nin arabasıyla manevra yaptıktan sonra eşine ve yanındaki arkadaşına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

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