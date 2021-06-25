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SON DAKİKA: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5,2’lik deprem meydana geldi

SON DAKİKA: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5,2’lik deprem meydana geldi
25.06.2021 21:40 - Son Güncelleme: 25.06.2021 21:42
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte haberin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...


AFAD'dan elde edilen verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 15.51 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte deprem dair tüm detaylar...

Büyüklük : 5.2 (Mw)

Yer : Kigi (Bingöl)

Tarih-Saat : 25.06.2021, 21:28:37

TSİ Enlem : 39.1920 N

Boylam : 40.2348 E

Derinlik : 15.51 km
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