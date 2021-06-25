SON DAKİKA: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5,2’lik deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte haberin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...