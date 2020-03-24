Son dakika: Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı? 24.03.2020 12:28

Son dakika haberleri... Çin'de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 382 bine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 500'e yükseldi. Koronavirüs dünya gündemini meşgul ederken Mısır'dan Darbeci Sisi hakkında bir son dakika haberi geldi. Uluslararası haber ajansları Mısır'da son 24 saatte 2 üst düzey komutanın koronavirüs sebebiyle öldüğünü duyurdu. Ölen generallerden birisi ise Sisi’ye yakın bir isim olarak biliniyor. Darbeci Sisi’nin de virüse yakalanmış olabileceği belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya alarma geçmişken darbeci Sisi yönetimi altındaki Mısır'dan önemli bir haber geldi. Uluslararası haber ajansları Mısır'da son 24 saatte 2 üst düzey generalin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölüm haberleri üzerine koronavirüsün yöneticiler arasında yayılmaya başladığı konuşuluyor. Ölen generallerden birisi ise Sisi'ye yakın bir isim olarak biliniyor. Darbeci Sisi'nin de virüse yakalanmış olabileceği belirtildi.

MISIR'DA VAKA SAYISI 327 OLDU

Mısır'da korona nedeniyle bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 327 olarak açıklanmıştı.

SİSİ'NİN İKİ KOMUTANI KORONADAN ÖLDÜ

Mısır'da, salgını kontrol çalışmaları sırasında koronavirüse yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud, hayatını kaybetti.

Mısır'da dün de Tümgeneral Halid Şaltut'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle Sisi, iki günde üst düzey iki komutanını kaybetmiş oldu.

FİTCH MISIR'I UYARDI

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, korona salgınının Mısır ekonomisine olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Fitch'in açıklamasında, turizm sektörünün yanı sıra ülkede ihracatın da sekteye uğrayabileceği uyarısı yapılırken, "Ülkenin kriz öncesine dönmek için zamana ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.