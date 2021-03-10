SON DAKİKA: Cumartesi günleri yeniden kısıtlama olacak mı?

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması ve cumartesi günlerinde yeniden kısıtlama kararı getirilmesi gündemde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. 17.00'de başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.



100 BİNDE 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Son günlerde Türkiye'deki vaka sayıları hızla artıyor. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti. 20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.

CUMARTESİ GÜNLERİ YENİDEN KISITLAMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması ve cumartesi günlerinde yeniden kısıtlama kararı getirilmesi gündemde.



Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.



İŞTE MASADAKİ KONULAR

Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü kritik toplantıda artışa geçen vakalar, mutasyon ve aşılamadaki son durumu masaya yatıracak. Bilim Kurulu üyeleri yeni tavsiyelerini Bakan Koca'ya iletecek. Dünyadaki gelişmeler de Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.



BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI

3 Mart tarihinde gerçekleşen toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca şunları ifade etmişti;

Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekraren hatırlatmakta fayda görüyoruz. Vatandaşlarımızın normal hayata kavuşma yolundaki kontrollü adımları tedbirlerden taviz olarak algılamadığına eminiz. Tedbirlere uymaya devam ederek planlanabilir ve öngörülebilir yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz.

Virüs hayatımızdan çıkmış değil. Ancak çıkacağı günler yakın. Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde. Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz.

Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır.

Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım. İllerin risk haritası bu dönemde çok büyük önem arz ediyor.

Mücadelemizin bu aşamasında mavi renk, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığımızı temsil ediyor. Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir.

7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir.



Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım.

Kullandığımız inaktif aşının ülkemizde 10 bin kişiyi aşkın kişi üzerinde yapılan Faz 3 çalışma sonuçları açıklandı. Bu çalışmada PCR ile doğrulanmış COVID 19 vakaları ile aşının etkililiği %83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak bulunmuştur. Bilim insanlarımızı gösterdikleri titiz ve hassas çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Aşının etkisini hissetmeye başladık. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri ve hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir bir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.

Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir. Aşı stratejimiz ve tercihlerimizle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasındayız. Virüsle mücadelemizde vatandaşlarımızın desteği ve ilgisi sayesinde yaşadığımız bu olumlu seyri elbirliğiyle koruyacağız."