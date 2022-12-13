Haberler Haber Videoları Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar hakkında arama kararı

Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar hakkında arama kararı

Son dakika: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski Başkan Murat Hazinedar hakkında arama kararı
13.12.2022 13:37

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Son dakika haberleri... Beşiktaş Belediyesi’ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişiler gözaltına alındı. Gelen bilgilere göre hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 16'sı yakalandı. Eski Başkan Murat Hazinedar hakkında da gözaltı kararı verildiği eski Başkan Yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi ve mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da gözaltına alındığı bildirildi.

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