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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 09:59 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 09:59

Son dakika: CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... '50 vekil' tartışmasında son nokta

CHP'deki '50 vekil' tartışmasında son sözü Genel Merkez söyledi. Bugünkü MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Kılıçdaroğlu'nun 'içeride sadık 50 vekilim var' çıkışı sonrası Özcan, "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diye çıkışmıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da Özcan'a "Cenazeme gelme" resti çekmiş, Özcan ise "Zaten gelmem. Hakkımı helal edemem" demişti.

Son dakika: CHPden Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... 50 vekil tartışmasında son nokta
Son dakika: CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... '50 vekil' tartışmasında son nokta

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