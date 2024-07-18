CHP'deki '50 vekil' tartışmasında son sözü Genel Merkez söyledi. Bugünkü MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Kılıçdaroğlu'nun 'içeride sadık 50 vekilim var' çıkışı sonrası Özcan, "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diye çıkışmıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da Özcan'a "Cenazeme gelme" resti çekmiş, Özcan ise "Zaten gelmem. Hakkımı helal edemem" demişti.