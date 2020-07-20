Son dakika: CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu

20.07.2020 11:21

Son dakika haberi... CHP’den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz parti kurdu. Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. CHP’den de bazı isimlerin de partide yer alacağı belirtiliyor.

CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz parti kurdu. Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. CHP'den de bazı isimlerin de partide yer alacağı belirtiliyor.