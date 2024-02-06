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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 12:26 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 12:34

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! (Çatışma anı görüntüsü)

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İşte Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü...

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Saldırıda 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3ü polis, 5 yaralı!
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3'ü polis, 5 yaralı!

Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.Saldırıda 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! Videolu
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! (Videolu)

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