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Son dakika: Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

30.01.2020 11:52

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Bylock operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Pazartesi günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 4'ü kadın 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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