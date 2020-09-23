Son dakika: Bursa'da DEAŞ operasyonu: 'Piknik' adı altında arazi eğitimi yapmışlar

23.09.2020 12:01

Son dakika haberine göre Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 'piknik' adı altında arazide eğitim yaptığı ve okul çağındaki çocuklara örgütün sözde cihat anlayışını benimsetmeye çalıştığı öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.