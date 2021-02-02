SON DAKİKA: Bursa'da 600 polisle zehir tacirlerine şafak baskını

Son dakika haberine göre, Bursa'da şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar.

Bursa'da şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar.









600 KİŞİLİK EKİP VE NARKOTİK DETEKTÖR KÖPEĞİ YER ALDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı toplamda 600 kişilik ekip ve Narkotik detektör köpeği yer aldı.









Özel Harekat ekiplerinin koç başıyla kırılan kapıların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.









Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürülürken operasyonun devam ettiği öğrenildi.