Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

(Yerel seçim hazırlıkları) Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız tüm Türkiye'de hazırlanan plana göre çalışmalara başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele, en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

(Putin'in Türkiye ziyareti) Ağustos ayı içerisinde bu ziyaret gerçekleşecek.

(Putin'in Afrika'ya tahıl vaadi) Biz Rusya ile aynı çizgideyiz, Karadeniz Koridoru'ndan gelecek tahılların una çevrilmesi ve az gelişmiş ülkelere naklini gerçekleştireceğiz. Fakir ülkelere bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın yaptığı ilk iş bu değil, Ruanda'da Mali'de yaptığı uygulamalar dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. Altın sevkini uranyum sevkini tamamen Fransa'ya durdurdular.

(YAŞ kararları) Bu atamadan çok çok memnun oldum, hele de böyle bir kızımızın amiralliğe yükselmesi çok güzel. Ben kendisini kutluyorum. Bundan sonraki şuralarda inşallah bunun devamı gelecektir.