SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Millet Kütüphanesinde gençlerle sürpriz buluşma

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.





Cesur yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Sürpriz bir program oldu. Gün içersinde buluşmadan videolar @RTErdogan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak." ifadelerine yer verdi.



