Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabuller! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabuller! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabuller! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel
17.01.2023 16:12

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve AK Parti Genel Merkezi'nde bir takım kritik kabuller gerçekleştirdi. Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

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