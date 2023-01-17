Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabuller! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve AK Parti Genel Merkezi'nde bir takım kritik kabuller gerçekleştirdi. Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve AK Parti Genel Merkezi'nde bir takım kritik kabuller gerçekleştirdi. Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve AK Parti Genel Merkezi'nde bir takım kritik kabuller gerçekleştirdi.
Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.