Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de açılışı gerçekleştirilen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi fikir ve görüş ayrılıklarına rağmen İstiklal Marşı'nın 84 milyonun tamamı için ortak bir buluşma noktası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de açılışı gerçekleştirilen "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nde önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, özlemle yad ediyorum. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.





BAŞKA BİR ŞAİRE RASTLAYAMAZSINIZ

Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız. Anadolu'yu köy köy şehir şehir dolaşmıştır.









Kastamonu Nasrullah Camii'ndeki vaazı gönüllere kazınmıştır...



İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.

Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.









Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.





ÜLKEMİZE DAYATILMAYA ÇALIŞILAN MODERN SEVR'LERİ YIRTIP ATIYORUZ

2021 yılı İstiklal Marşı yılı kabul edildi. 1 asır önce Anadolu adeta bir yangın yeriyken sağlanan mutabakat bir kez daha tesis edildi. İstiklal Marşımız özelinde kurduğumuz bu dayanışmayı önemli görüyoruz.











Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz.



Nasıl Sevr'i yırtıp attıysak bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz.



84 milyonun tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı millet olarak bir fırsata dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. Bunun yolu da 'Korkma' diye başlayan o marşın şairinin hayatını öğrenmekten geçiyor. İnşallah 2021 senesini vesile kılarak hep birlikte bunu başaracağız.

ALLAH BİR DAHA BU MİLLETE İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN

İmkanı olan vatandaşlarımı özellikle gençlerimizi bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Tıpkı merhum Mehmet Akif gibi "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diye dua ediyorum.