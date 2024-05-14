Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü için düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tarımdaki politikalar üzerinden asılsız iddialarda bulunanlara tepki göstererek "Çamur at izi kalsın şeklinde ilerliyorlar" dedi. Fahiş fiyat ve stokçuluğa izin verilmeyeceğini de vurgulayan Erdoğan "Milletin aşına göz dikenlere hesap sorulacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan tarımsal gayrisafi yurtiçi hasıla verilerini paylaşan Erdoğan "Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz. Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız." şeklinde konuştu.