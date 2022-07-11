Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Görüşmede, Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramını kutladı.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Görüşmede, Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramını kutladı.
Ermenistan ile normalleşme adımları atılırken önemli bir görüşme gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Görüşmede Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramını kutladı.