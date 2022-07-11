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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
11.07.2022 15:35 - Son Güncelleme: 11.07.2022 15:36

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü. Görüşmede, Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramını kutladı.

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