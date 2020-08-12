Son dakika: Bakanlık açıkladı: 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı

Son dakika haberi... MSB: Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.
Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FrTJvuZuOg