Son dakika... Asgari ücret açıklandı! İşte 2020 asgari ücret rakamı 26.12.2019 17:39

Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla toplantısından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca işçinin beklediği 2020 asgari ücret rakamını açıkladı. Bakan Selçuk, ''Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir. Beklenen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimizi sözümüzü tutmuş olduk. dedi.

Yaklaşık bir aydır süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu nihai karara vardı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından notlar;

* Asgari ücret tespit komisyonumuzun ton son toplantısına hoşgeldiniz diyorum. Toplantımızın tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret tespit çalışmaları beşer üyeyle temsil edildiği 15 üyeden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta yine bu salonda yapmıştı.

* Ben komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş'e TİSK'e ve tüm kamu temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.

* 2002 yılında net 184 lirayı, 2019'da 2 bin 20 liraya yükseltmiş olduk. Reel olarak yüzde 142 artık sağlamıştık. Asgari ücreti konuşurken bizim hükümet olarak aldığımız her politikada herkese ulaşmayı da hedeflemekteyiz.

İŞTE 2020 ASGARİ ÜCRET RAKAMI

* Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.

* Beklenen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimizi sözümüzü tutmuş olduk. Şunu da belirtmek isterim.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarının ardından Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri asgari ücret rakamını değerlendirdi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın açıklamalarından notlar;

* Biliyorsunuz bizim Türk İş olarak çalışmalarımız sonucunda çıkan açlık-yoksulluk ve yaşam maliyeti olarak açıkladığımız rakamları daha önce paylaştık.

* Geldiğimiz nokta itibariyle açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden kriz nedeniyle alım gücünün en düşük dönemini yaşıyoruz. Bu belirlenen rakam işçilerimize 10 gün bile yetmeyeceğini düşünüyoruz. Kararınıza katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat asgari ücret rakamı açıklamasının ardından TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol değerlendirmede bulundu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamalarından notlar;

* Alınan kararın istihdam için, işsizliği azaltmak için alım gücünü artırmak için istikrarlı işletmeler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçenin üzerinde bir rakam tahsis edildi. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm komisyona emekleri için teşekkür ediyorum.

KOMİSYON KARARI NASIL ALINIYOR?

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.