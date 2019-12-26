Son dakika haberine göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yüzde 100 elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'nin saat 19:23 itibariyle yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. İşte merakla beklenen yerli otomobilin yeni görüntüsü...
Yerli otomobilden bir görüntü daha geldi! Yerli otomobil yollarda26.12.2019 19:25
- Yerli otomobilden bir görüntü daha geldi! Yerli otomobil yollarda
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