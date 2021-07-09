SON DAKİKA: Anneanne iki torununu öldürüp intihar etti! Biberon içine fare zehri

Son dakika haberleri... Ankara'da tartıştığı kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve daha sonra intihar girişiminde bulunan anneanne Öznur Aydın, hastanede verdiği ilk ifadede kan donduran detayları paylaştı. Aydın, kızı Meryem Atsak ile fare zehri içerek intihar etmeye karar verdiklerini çocukların yetim kalacağını düşünerek onların da biberonlarına fare zehri koyduklarını ancak zehir etki etmeyince öldürdüğünü söyledi. Anneanne Aydın, oluşan görüntüye dayanamayıp intihar etmeye kalkıştığını da ifade etti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Ankara Mamak Küçükkayaş Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen dehşet olayda anneanne Öznur Aydın, 23 yaşındaki kızı Meryem Atsak ile 9 aylık torunu Merve ile 3 yaşındaki torunu Ömer'i öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu.

Aydın, yaralı olarak kurtulurken yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk ifadesini verdi ve dehşet verici detaylar paylaştı.

ÖNCE FARE ZEHRİNİ DENEMİŞLER

Aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklarda yetim kalmasın diye onları da zehirleme kararı alındı.

Anne Meryem önce Merve'ye ait biberon ile Ömer'in içeceğinin içine fare zehri koydu ardından da kendileri de fare zehrini içerek etkisini göstermesi için bir süre bekledi.

Fare zehri etkili olmaması üzerine Meryem Atsak babasına ait ruhsatsız tabancayla 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

BARUT İZİ ORTAYA ÇIKARACAK

Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu.

Evde delil olabilecek tüm materyallar ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi. Öznur Aydın'ın iddialarını silah üzerinde yapılan inceleme ve adli tıp kurumunda gelecek rapor belirleyecek.

Meryem Atsak'ın silah ile atış yapıp yapmadığı elinde ve kolundaki barut izine bakılacak. Anne ve çocukların ölüm pozisyonları detaylı şekilde incelenecek.