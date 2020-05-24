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Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var

Son dakika: Ankara'da polis uygulama noktasına otomobil daldı! Yaralılar var
24.05.2020 23:33

Ankara'da polis uygulama noktasında durmayan otomobil kazaya neden oldu. 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu kaydedildi.


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