RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Ankara'da 'arsa avcısı' operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

SON DAKİKA: Ankara'da 'arsa avcısı' operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

SON DAKİKA: Ankara'da 'arsa avcısı' operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
20.04.2021 09:27
Ana Sayfa 00:37
Ege Denizi'nde korkutan...
Ana Sayfa 00:55
Ankara'da 'arsa avcısı'...
Ana Sayfa 00:38
Mehmetçik "Eren" için vurdu!
Ana Sayfa 14:07
Yıllar geçiyor zihniyet...
Ana Sayfa 00:15
Aslışah Alkoçlar'ın bebeği...
Ana Sayfa 00:16
Dengesini kaybeden şahsın...
Ana Sayfa 00:54
Kırmızı Oda 34. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 03:43
DSÖ’den Covid-19 açıklaması:...
Ana Sayfa 00:59
Uyanış Büyük Selçuklu 29....
Ana Sayfa 00:34
Müge Anlı'dan halk oyunu...
Ana Sayfa 01:02
Suriyeli 2 grubun silahlı...
Ana Sayfa 02:37
Koronavirüste son durum

Son dakika haberi! Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi ‘Arsa Avcısı’ operasyonu ile gözaltına alındı.


Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi 'Arsa Avcısı' operasyonu ile gözaltına alındı.


Haber Videoları