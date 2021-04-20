SON DAKİKA: Ankara'da 'arsa avcısı' operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi ‘Arsa Avcısı’ operasyonu ile gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi 'Arsa Avcısı' operasyonu ile gözaltına alındı.



