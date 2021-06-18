SON DAKİKA: Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu

Son dakika haberine göre, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı belirlenen 61 şüpheliden 40 yakalandı. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri iddiasıyla 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
61 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucu DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
40'I YAKALANDI
Açıklamada, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 40 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.