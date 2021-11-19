Haberler Haber Videoları Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Ölü ve yaralılar var
19.11.2021 10:26
Ana Sayfa 01:09
İETT otobüsleri çarpıştı!...
Ana Sayfa 01:14
Kamu bankalarından kredi...
Ana Sayfa 00:51
Dakikalarca darp edildi...
Ana Sayfa 01:03
Kamyonet ile minibüs çarpıştı...
Ana Sayfa 01:27
Masterchef Pelin'in sevgilisi...
Ana Sayfa 00:19
Ankara’daki patlamanın şiddeti...
Ana Sayfa 03:04
Patlamada büyük ihmal!...
Ana Sayfa 01:09
Ankara'da çöken binadaki...
Ana Sayfa 01:06
İran sınırında dolunay hayran...
Ana Sayfa 04:21
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen...
Ana Sayfa 00:11
Hadise dans ettiği anları...
Ana Sayfa 03:43
Seda Sayan, Ata Çağlayan ile...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden ve yaralananların da kimlikleri belli olmaya başladı. Patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gelen son dakika haberine göre patlamanın nedeni de belli oldu.

Haber Videoları
SON DAKİKA