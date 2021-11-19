Son dakika: Ankara Keçiören'de patlama! Vatandaşlar oluşan göçükten kurtarıldı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanda doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir kısmı çöktü, biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden ve yaralananların da kimlikleri belli olmaya başladı. Patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gelen son dakika haberine göre patlamanın nedeni de belli oldu.