Son dakika: Amanoslar'da 'Yıldırım-5 Operasyonu' başladı! Kahramanlar komando andı okudu

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım-5 Operasyonu"nun Amanoslar'da başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, operasyona bin 448 personel katıldığını bildirdi. İşte Yıldırım-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler. Kahraman askerler operasyondan önce böyle komando andı okudu.
Son dakika haberi... Amanoslar'da bu sabah itibarıyla 1448 personelle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı. İşte Yıldırım-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler. Kahraman askerler operasyondan önce böyle komando andı okudu.