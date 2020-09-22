Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

22.09.2020 20:02

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz için önemli mesajlar veren ve çağrıda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ön koşulsuz masaya oturacaksanız oturalım" ifadelerini kullandı. Fransa'nın dış politasının ahlaki cari açıktan çöktüğünü belirten Çelik, BM yetkilisinin terör örgütü PKK ile görüşmesine de sert tepki gösterdi.

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz için önemli mesajlar veren ve çağrıda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ön koşulsuz masaya oturacaksanız oturalım" ifadelerini kullandı. Fransa'nın dış politasının ahlaki cari açıktan çöktüğünü belirten Çelik, BM yetkilisinin terör örgütü PKK ile görüşmesine de sert tepki gösterdi.