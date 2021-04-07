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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert tepki

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert tepki
07.04.2021 17:05
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Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve hakarete varan sözlerine sosyal medya hesabından çok sert karşılık verdi. Ömer Çelik, "En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir." dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terketti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.

En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.



En büyük arsızlık, 1960'tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır. En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada'yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.

En büyük namussuzluk kendi partileri adına "iktidarı canlı yayında yargılayacağız" diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır... En büyük arsızlık, "iktidarı seçimle ya da seçimsiz" göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.

En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.

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