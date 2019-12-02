Son dakika: AK Parti MYK toplantısı başladı 02.12.2019 17:12

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı saat 16.00'da başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. MYK'nın gündemine ilişkin detayları A Haber canlı yayınında muhabir Lamia Ayhan anlattı.

MYK GÜNDEMİNDE NELER VAR?

AK Parti MYK'nın gündeminde kongre süreci yer alıyor. Delege seçimlerinin ardından belde, ilçe ve il kongreleri AK Parti'de MYK'nın gündeminde olacak. MYK'da bu süreçle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. İç siyasete ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.

Erdoğan yarın gerçekleştireceği NATO ziyareti öncesi bu toplantıda son bilgileri kurmayları ile paylaşacak.

Toplantının bir diğer ana maddesi de AK Parti'nin Meclis'te yürüttüğü çalışmalar olacak.