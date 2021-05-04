RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Adana'da nefes kesen kovalamaca: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi

SON DAKİKA: Adana'da nefes kesen kovalamaca: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi

SON DAKİKA: Adana'da nefes kesen kovalamaca: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi
04.05.2021 06:09
Ana Sayfa 01:09
İhtara uymadı yakalandı: Polis...
Ana Sayfa 01:45
Adıyaman sosyal medya fenomeni...
Ana Sayfa 02:04
81 il Valiliğine ‘’Market...
Ana Sayfa 00:59
Demet Özdemir’den dans şovuyla...
Ana Sayfa 00:13
İbrahim Tatlıses yeni...
Ana Sayfa 00:58
Camdaki Kız 5. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:15
Oyuncu Burak Deniz'den olay...
Ana Sayfa 00:43
Fahriye Evcen’in kırmızı...
Ana Sayfa 00:13
Kovid-19'a karşı verilen yaşam...
Ana Sayfa 27:21
Ömer Çelik'ten önemli...
Ana Sayfa 00:54
İETT otobüsü üst geçidin...
Ana Sayfa 03:09
Muafiyet belgesi nasıl alınır,...

Son dakika haberi! Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü 4 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü, ”Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendini savundu.


Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devriye gezen polis, üzerinde kadın ve erkeğin bulunduğu 01 ACV 180 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü Sezer Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KISKIVRAK YAKALANDI
Yaklaşık 4 kilometre kaçtıktan sonra Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, "Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım" diyerek kendisini savundu. Sezer Y.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi.

Ayrıca Sezer Y. Ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.


Kadın ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları