Son dakika: Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine şafak baskını: 6 kişi gözaltına alındı

22.09.2020 06:45

Son dakika haberine göre, Suriye’de DEAŞ adına savaşçı olarak görev aldıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geçen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana’da şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı.