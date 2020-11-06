SON DAKİKA ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ: ABD'de 4 senede ne değişti? Seçime damga vuran tablo

SON DAKİKA ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ... ABD'de hala sonuçlanmayan ve çeşitli skandalar ortaya çıkartan başkanlık seçimine damga vuran tablo. Seçime büyük talep gösteren ABD vatandaşları sandıklara koştu. Trump “oy sayımı dursun” derken, Biden soğukkanlılığını koruyor. Seçimi önde götüren Biden ABD başkanlık yarışında ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Peki, ABD’deki başkanlık seçimine 2016'da ne oldu, 2020'de ne değişti?