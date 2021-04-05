Son dakika: 104 amiralin gece yarısı bildirisinin şifreleri! Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'tan çarpıcı açıklamalar!

Son dakika haberleri… 104 hadsiz amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Peki Darbe imalı bildirinin perde arkasında ne var? Emekli amiraller neden gece yarısı darbe imalı bildiri yayımladı? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında sert sözlerle tepki gösterdi. Donat, “Türkiye esas duruşa geçecek geçti o günler artık geçti Bor'un pazarı. Türk halkı demokrasiye alıştı, Türk halkı demokrasiyi seviyor, Türk halkı demokrasiyi başarıyor. Başaracak daha da ileriye götürecek” dedi.

Darbe imalı bildirinin perde arkasında ne var? Emekli amiraller neden gece yarısı darbe imalı bildiri yayımladı? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, A Haber canlı yayınında sert sözlerle tepki gösterdi. Donat, "Türkiye'de idam sehpalarını özleyen alçaklar var" ifadelerini kullanarak, "Geçti Bor'un pazarı, Türk halkı demokrasiye alıştı" dedi.

GEÇTİ BOR'UN PAZARI!

Hepimiz yıllarca bunları izledik. Bunların kafaları hala 1960'da kalmış 1980'de kalmış kafalar. Türkiye'de eskiden televizyon yoktu 1960'da sadece radyo vardı bir düdük çalacaksın dikkat dikkat bütün millet esas duruşa geçecek. 1980'de TRT tek kanal televizyon orada bir gece yarısı konuşma yapılacak bütün Türkiye esas duruşa geçecek geçti o günler artık geçti Bor'un pazarı. Türk halkı demokrasiye alıştı, Türk halkı demokrasiyi seviyor, Türk halkı demokrasiyi başarıyor. Başaracak daha da ileriye götürecek.

HALA DESTEKLEYENLER VAR

Fakat içimizde hala uzayda yaşayanlar var. Bunlar asker olur sivil olur emekli olur ama bu alçakça bildirinin arkasında hala destekleyenleri görüyoruz. Yüksek sesle destekleyemiyor belki. Ama, fakat, lakin bu bildiriyi kınıyorum ancak… Bu bir turnusol olayıdır bu bir deneydir. Ya karşısın ya değilsin. Darbelerden önce biz bunu gördük. 1980'de Kenan Evren anılarında açık açık yazdı. Gazeteci, iş dünyasından, sendikadan, siyasetçilerden Genelkurmay'ın kapısına dayanıp Kenan Paşa'ya daha ne duruyorsun yapsana diyenler vardı. Bildiri yayınlayacaksınız burası konuşan Türkiye'dir herkes fikrini söylemelidir. Fikir özgürlüğü vardır ama siz 104 kişi bir araya gelir ve gündüzlerin suyu mu çıktı? Gece yarısı böyle bir şey yaparsanız milletin aklına ister istemez darbe çağrışımı gelir.

TOPLUMDA KARŞILIĞI YOK

Ben Türkiye'nin en fazla gezen gazetecisiyim. Bu darbe bildirisi çıkar çıkmaz da bu sabah çıktım sizin yayınınıza kadar da ben yine Ankara içinde etrafı bir dolaştım toplumda karşılığı yok bunlar evde oturanlar birbirlerine gaz verenler körler sağanlar birbirlerini ağırlayanlar… Bugünkü hükümetle sorununuz olabilir eleştirebilirsiniz parti kurabilirsiniz. Önümüzde sandık var sandığa gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. Çevrenizi etkileyebilirsiniz ama şunu bileceksiniz ki Türkiye'de iktidarları halk getirecektir halk götürecektir. İktidarlar sandıktan çıkacaktır. Hükümetler iktidarlar darbesiz müdahalesiz kansız el değiştirecektir.

AYAKLARINA KURŞUN SIKIYORLAR

Fakat bir kısım insan ister amiral olsun ister profesör olsun ister eski siyasetçi olsun bunlar kendi ayaklarına kurşun sıkmaktadırlar. Ülkelerine en büyük kötülüğü etmektedirler. Geçmiş darbelerin bu ülkeye faturası çok ağır oldu.

KINAMAYANLARI DA KINIYORUM!

Kınamamak elde değil, kınamayanları da kınıyorum. Net tavır koyacaksınız yanında mısın karşısında mısın? 1960'da CHP'ye soruldu siz 27 Mayıs darbesinin neresindesiniz? Alınan cevap şu ne içindeyiz ne dışındayız. Bugünkü tavrı görüyorum. Yüksek sesle çıkar karşısında söylersin.

AYKUT ERDOĞDU'YA SERT TEPKİ

Hafiflik, sorumsuzluk. Kendisine oy verenler tarafından ciddiye alınmayan bir davranış. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimin nasıl yargılanacağı bellidir. Aç tavuk rüya görür. Bunlar hayal dünyasında yaşayanlardır.