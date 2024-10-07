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Sokakta oynayan minik kızı taciz eden sapık tutuklandı! | Esenyurt son dakika haberleri
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Sokakta oynayan minik kızı taciz eden sapık tutuklandı! | Esenyurt son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 18:26

Esenyurt'ta sokakta oynayan kız çocuğunu taciz eden sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Esenyurt'ta oyun oynayan iki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli Polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesinde 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğramıştı. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda Kimlik bilgileri tespit edilen H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesinde bulunan ikamet adresinde 06.10.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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