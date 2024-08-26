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Sokakta müzik kavgası kanlı bitti! Pompalıyla katletti: 1 ölü, 1 yaralı | Şişli haberleri
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Sokakta müzik kavgası kanlı bitti! Pompalıyla katletti: 1 ölü, 1 yaralı | Şişli haberleri

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024, 18:47   |   Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 18:47

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde, sokakta yüksek sesle müzik dinleyen bir grup ile mahalle sakini arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan İsmet Sezişli hayatını kaybederken, tabancayla yaralanan Enis C. hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de Kuştepe Mahallesi, Müjde Sokak'ta dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşanan olayda, sokakta yüksek sesle müzik dinleyen bir grup ile mahalle sakini arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, İsmet Sezişli isimli mahalle sakini, sokakta yüksek sesle müzik dinleyen grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay sırasında, İsmet Sezişli pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Aynı kavgada yer alan Enis C. isimli kişi ise tabancayla vurularak yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İsmet Sezişli'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmet Sezişli hayatını kaybetti.

Enis C. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Karın ve bacağından yaralanan Enis C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda kullanılan silahların incelemeye alındığı ve kavgaya karışan diğer şahısların tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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