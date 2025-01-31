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Siverek Adliyesi’nde kavga: 16 kişi yaralandı! | 31.01.2025
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Siverek Adliyesi'nde kavga: 16 kişi yaralandı! | 31.01.2025

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 18:26

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı. Adliye bahçesinde yaşanan kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Kırsal Yığınot Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma yaşandı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.İ. (56), Siverek Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliye bahçesinde tekrar karşılaşan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 16 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı.

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