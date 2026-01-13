Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü! - Video
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasıdna Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz karşılaşmanın hakeminin henüz 13. dakikada futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'a kırmızı kart görmesiyle çılgına döndü. Hakemin kararına sert tepki gösteren ve ardından kendisi de oyun dışı kalan genç teknik adam, saha kenarında adeta sinir krizi geçirdi. Teknik heyetin zapt etmekte zorlandığı Burak Yılmaz’ın o çok konuşulacak öfke dolu anları ve hakemle yaşadığı diyalog saniye saniye kameralara yansıdı. İşte maçın önüne geçen o görüntüler...
Gazaintep FK ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. İki takımın zorlu randevusunda dakikalar 13'ü gösterirken ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.Tayyip Talha Sanuç'tan korkunç faul! Kırmızı kart gördü!
Tayyip Talha Sanuç, rakibine yaptığı hareketin ardından oyundan atıldı.
BURAK YILMAZ ÇILGINA DÖNDÜ
Bu kararın ardından adeta çılgına dönen Burak Yılmaz, maçın hakemi Burak Pakkan'a sert tepki gösterdi. Oyuncularının ve teknik ekibin sakinleştirmeye çalıştığı genç antrenör, ısrarlı bir şekilde Pakkan'a doğru yürüdü.
Kırmızı kartla oyundan atılan Yılmaz, kenara geldikten sonra da sinirli halleriyle dikkat çekti ve yardımcısının boğazını sıktı.
Karşılaşmanın geri kalanını tribünden takip etti.