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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 12:54 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 12:54

SİVAS GÜRÜN SON DAKİKA HABERİ: TIR'ın yükü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar otomobilin üzerine devrildi. Kayseri - Malatya Karayolu ilçe çıkışında meydana gelen kazada bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar otomobilin üzerine devrildi. Kazada bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri- Malatya Karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yola geçerek yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı Tofaş marka aracın üzerine devrildi. Kaza da otomobil sürücüsü sıkışarak hayatını kaybederken tır sürücüsü ve otomobilde bulunan A.K., A.O.G ve A.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılarak morga kaldırıldı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayseri Malatya karayolu trafiğe kapanırken ekiplerin çalışması sonucu Kayseri yolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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