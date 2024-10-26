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Şırnak'ta polise patlayıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı
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Şırnak'ta polise patlayıcı madde atan 2 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 19:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 19:41

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerine patlayıcı madde atan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, 24 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Cizre ilçesinde meydana geldi. Cudi Mahallesi Muhtarlığı binası önüne gelen 2 kişi, görevli polis memurlarına çakmak gazı ile destekli paylatıcı madde attı. Patlayıcı madde infilak ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde; yoldan geçen vatandaşların da olduğu görüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemede, patlayıcı maddeyi attığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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