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Şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından akıllara gelen soru: Okul kantilleri nasıl denetleniyor?

12.12.2019 13:31

Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi şırıngalı çikolata yerken kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal da kantinde şırınga çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu acı ölümlerin ardından "Okul kantilleri nasıl denetleniyor?" sorusu akıllara geldi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş bu sorunun yanıtını aradı...


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