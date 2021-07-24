Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/sile?type=2" class="">Şile</a>'den çok acı haber! <a href="/index/omer-hadi-can?type=2" class="">Ömer Hadi Can</a>'ın cansız bedeni kıyıya vurdu

Şile'den çok acı haber! Ömer Hadi Can'ın cansız bedeni kıyıya vurdu

Şile'den çok acı haber! Ömer Hadi Can'ın cansız bedeni kıyıya vurdu
24.07.2021 09:44
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Son dakika haberi... Şile'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.


Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı.



Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti. Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.



Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı. Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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