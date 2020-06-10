Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Darısı 1.000.000 | Video

10.06.2020 15:11

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sını yapan Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'nın 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde rekora imza atmasının ardından yeni rekorun 1 milyon saat olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Bu başarıyı Twitter hesabından açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni hedefini, "Darısı 1.000.000 inşallah" diyerek duyurdu. Paylaşımına onbinlerce beğeni yağdı.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 2014'te TSK'nın envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

İLK İHRACAT BAŞARISI

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.

Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2'ler, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.