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Selahattin Demirtaş’ın mesajı ifşa oldu! FETÖ'cünün telefonundan çıktı!

Selahattin Demirtaş’ın mesajı ifşa oldu! FETÖ'cünün telefonundan çıktı!
20.06.2022 12:16

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Son dakika haberi! Konya’da gözaltına alınan FETÖ üyesinin telefonunda yapılan incelemede Demirtaş’ın, “Büyük değişim için el ele, yan yana durmalıyız” mesajı çıktı.

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Konya merkezli olarak 10 Mayıs'ta Konya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 24 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


FETÖ-PKK İŞBİRLİĞİ
Örgüt üyelerinin cep telefonlarının incelenmesi sonucu FETÖ ile PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.




FETÖ'CÜ ÖRGÜT ÜYESİ DEMİRTAŞ'IN MESAJINI PAYLAŞTI
Kurdukları bir mesaj grubunda, 'Mustafa' isimli örgüt üyesi, tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir mesajının paylaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, mesajda Demirtaş'ın, 'Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın' sözlerinin yer aldığı görüldü.

15 Temmuz'dan sonra büyük bir darbe yiyen örgütün, yeniden yapılanma kapsamında Selahattin Demirtaş'ın sözlerinden bile medet umdukları, dağılan örgüt üyelerini bir araya getirebilmek için uğraştıkları görülüyor.

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