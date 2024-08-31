Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 21:21 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 21:21

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 51 kişi ise yaralandı.

Kazaya ilişkin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saha amiri Şafak yıldız, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İBB bölge müdürü Murat Er, İBB bölge müdür yardımcısı Ahmet Yıldırım ve firma şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan dehşete ilişkin metrobüsü kullanan şoför Düzgün Murat Çetin ve saha amiri Şafak Yıldız'ın da ifadelerine ulaşıldı.

"KUSURUM YOKTUR"

Kazada metrobüsü kullanan Düzgün Murat Çetin ifadesinde kaza yaptığı yoldaki çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Olay günü 07.50'de Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapmak üzere Söğütlüçeşme perondan yola çıktım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilk yolcuları alarak yola koyuldum. Son olarak Yenibosna durağından yolcuları alarak Sefaköy durağına doğru seyir halinde olduğum sırada tam Küçükçekmece Adliyesi'nin önünde bulunan rampayı geçtikten sonra son anda saha çalışması için metrobüs hattında bulunan kapalı yol içindeki Doblo aracı gördüm. O sırada karşı şeritten de başka bir metrobüs aracı geliyordu. İkisine de çarpmamak için aralarından geçmeye karar verdim. Aralarına girdiğim esnada benim idaremdeki metrobüsün sağ ön tarafı ile diğer metrobüse çarpmam sonucunda kaza meydana geldi. 28.08.2024 tarihinde haftada bir gün olan iznimi kullanıyordum. En son Salı günü Sefaköy durağını geçtikten sonra bypass yol açılmıştı.

Orayı kullanmıştım. Olay günü Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki kaza mahallinde bypass yolun açıldığını bilmiyordum. Bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ayrıca olay yeri öncesindeki rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu. Ben normal hızımda ilerliyordum. Hızın 67 olduğunu tahmin ediyorum. Beşinci vitesle ilerliyordum. Dobloyu da son anda görünce frene asıldım. ABS sistemi çalışmadı ve aracın durmaması sonucu kaza meydana geldi. Olay günü telegram grubunda ve metrobüs ekranında bir bilgilendirme yazısı görmedim.

Görsem dikkat ederdim. Normalde araç ve güzergahlar ile yolun durumu konusunda hem telegram grubunda metrobüs filo yönetimi tarafından bilgi verilir. Hem de kullandığımız araçların ekranına uyarı mesajları gelir. Gelmediği için normal seyrimde ilerliyordum. Büyük bir kaza olmaması için elimden geleni yaptım ama olmadı. Kusurum yoktur"

"LEVHALARIN YERİNİ BEN BELİRLEMİYORUM"

Saha amiri Şafak Yıldız, kazada bir kusurunun olmadığını ifade etti ve şunları söyledi:

"11 senedir İETT'de şoför olarak çalışıyorum. Son beş senedir metrobüste şoförlük yapıyordum. Son iki aydır saha amiri olarak görevlendirildim. Olay günü saat 06.00'da görevime başladım. Saat 08.00 sıralarında Fiat Doblo araç yanıma geldi. Aracı ben aldım.

Zafer Ömür isimli arkadaşım ile birlikte Küçükçekmece Adliyesi karşısındaki sabit noktada trafiğe kapalı alanda aracı durdurdum. Benim görevim, metrobüs yolu çalışmasından ötürü meydana gelecek metrobüs arızalarında veya kazalarda bu araçlarda bulunan yolcuların mağdur olmaması için olay mahalline başka bir metrobüsün gelerek yolcuların o araca tahliye edilmesidir. 20.08.2024 günü haftalık iznimi kullanıyordum.

Salı günü metrobüs sahasındaki bypass yol Beşyol ile Cennet durağı arasında bir yerde bulunuyordum. Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki alana açılan bypass yolu ben dün sabah işe başladığımda gördüm. İki günde bir veya günlük olarak metrobüs çalışma alanındaki bypass yol giriş çıkışları değişmektedir. Yolda tadilat yapıldıkça bypass yol kaydırılarak ilerlemektedir. Bununla ilgili araç şoförlerinin bulunduğu telegram grubundaki kaptanlar grubuna ve çalıştıkları metrobüsün ekranına uyarı mesajları gitmektedir. Bu mesajları kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla İBB metrobüs işletme amirliği tarafından gönderilir. Metrobüs çalışma alanındaki işaretlemeler ve dubalar yüklenici firma personeli tarafından konuluyor. Olay günü idaremdeki Doblo marka aracın 20 metre önünde üzerinde 2 tane ışıklı uyarı lambası ve dur yazısı yazan dikdörtgen şeklinde levha bulunuyordu.

Bu levhayı da yüklenici firma görevlisi koyuyor. Bunun yerini ben tayin etmiyorum. Daha önceki günlerde bu levhanın boyutu çok daha büyüktü. Ancak olay günü levha daha küçüktü. Benim kazanın meydana gelmesinde bir kusurum yoktur. Kazadan ben de son anda kurtuldum. Zafer Ömür ile araçta bulunduğum sırada Yenibosna istikametinden gelen metrobüsün fren yaptığını ve tekerlerinden duman çıktığını gördüm ve aracın duramayıp bize çarpacağını düşündüğüm için Zafer ile birlikte araçtan hızla uzaklaştım. Metrobüs bizim bulunduğumuz araca çarpmadı. Bize çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı istikametten gelen metrobüse yandan sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Çok üzgünüm"